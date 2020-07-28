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В Собинском районе перекроют трассу М7 "Волга"

Это произойдет в ночь на 29 июля и 31 июля
Виктория СуховаВикторияСухова
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Компания «Упрдор Москва – Нижний Новгород» информирует, что 29 июля с 00:00 до 00:30 будет перекрыто движение на трассе М7 «Волга» возле деревни Демидово. А 31 июля с 00:00 до 00:30 будет перекрыто движение возле села Ворша.

Ограничения связаны с монтажом рамной опоры и надземного пешеходного перехода. В обоих случаях объезд возможен по региональной дороге через Ставрово с выездами на федеральную трассу на 155 и 165 км.

Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.