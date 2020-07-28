2020-07-28T10:28:18+03:00
Общество

Владимирцы могут получить консультации в Пенсионном фонде по телефону при помощи кодового слова

Это защитит персональные данные
Виктория СУХОВА
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Отделение ПФР по Владимирской области проводит телефонные консультации граждан с использованием кодового слова. Находясь дома, на даче, в отпуске, гражданин имеет возможность оперативно узнать необходимую, социально значимую для него информацию.

Чтобы установить кодовое слово, достаточно зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ и в профиле пользователя в строке «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности».

Заявление с указанием кодового слова может быть подано лично или через представителя в территориальный орган ПФР по месту жительства. Прием граждан в территориальных органах ПФР осуществляется по предварительной записи.

После установления кодового слова гражданин может позвонить по телефону горячей линии, назвать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, кодовое слово и получить информацию, содержащую его личные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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