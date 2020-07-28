Владимирцев просят помочь с очисткой Платоновского пруда

28 Июль 2020 2020-07-28T10:21:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Добровольческое движение «Доброштаб» во Владимире возобновляет свою деятельность. На этот раз штаб набирает волонтеров для помощи в очистке и облагораживании Платоновского пруда на Казарменной улице.

Необходимо собрать мусор на берегах и подстричь деревья. Работы, ориентировочно, пройдут 29-30 июля, в послеобеденное время.

О своем участии необходимо написать Дарье Галанской.

ИСТОЧНИК KP.RU