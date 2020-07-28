2020-07-28T09:13:21+03:00
Звезды

Библиотека Владимиро-Суздальского музея-заповедника пополнилась редким изданием

Музею передали 14 томов Сводных списков кавалеров Георгиевского креста
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта ВСМЗфото с официального сайта ВСМЗ
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Известный исследователь, эксперт Русского департамента аукционного дома «Кристи» Сергей Патрикеев передал Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику 14 томов Сводных списков кавалеров Георгиевского креста.

В издании опубликована информация о 900 000 героях Первой Мировой и Гражданской войны периода с 1914 - 1922 годов. Работа по поиску и анализу информации заняла почти 20 лет. Сергей Борисович рассказал, что во время одного из посещений госархива ему в руки случайно попала папка с документами о кавалерах Георгиевского креста.

Патрикеев признался, что на первом этапе работа пугала объемом данных, который было необходимо изучить. Дополнительным препятствием стало и то, что в советские годы власти целенаправленно удаляли всю информацию, связанную с солдатами царской армии. Поэтому сведения о некоторых кавалерах Георгиевского креста приходилось собирать по крупицам в разных источниках.

Итогом скрупулезных исследований, сотен часов, проведенных в архивах России и зарубежных стран, стало издание 14 томов Сводных списков кавалеров Георгиевского креста.

Располагая всего лишь номером награды, можно определить имя и фамилию героя, а также получить о нем краткую информацию и выяснить основание для награждения. По признанию самого исследователя, с помощью его издания у соответствующих служб получается быстрее обрабатывать запросы на информацию о родственниках от потомков мигрантов, которые поступают в Россию со всего света.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова уверена, что подарок от исследователя займет достойное место в библиотеке ВСМЗ, а хорошие отношения с автором могут стать основой совместных проектов.

Пока исследователь смог опубликовать информацию о 900 000 человек. Но уже за последние три месяца ему еще удалось систематизировать данные почти о 100 000 новых именах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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