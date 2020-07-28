Во Владимирской области разрешили открыться учреждениям дополнительного образования детей
В связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу в очном режиме организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование детей, при условии наполняемости групп не более 70 процентов от их списочного состава.
Это же требование теперь распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование взрослых, которым было разрешено работать ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU