Во Владимирской области разрешили открыться учреждениям дополнительного образования детей

28 Июль 2020 2020-07-28T08:56:36+03:00

Но при условии наполняемости групп не более 70 процентов от их списочного состава

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В связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу в очном режиме организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование детей, при условии наполняемости групп не более 70 процентов от их списочного состава.

Это же требование теперь распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование взрослых, которым было разрешено работать ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU