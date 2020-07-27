2020-07-27T16:37:23+03:00
Спорт

Во Владимирской области завершилось строительство двух спортивных площадок

Их открыли в Бараках и Красном Эхе
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено департаментом спорта.Фото предоставлено департаментом спорта.
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Строительство двух спортивных площадок для игровых видов спорта завершено в деревне Бараки Судогодского района и посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Обе площадки построены в рамках нацпроекта "Демография" (региональный проект "Спорт – норма жизни"). Ранее директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач отметил, что появление подобных спортивных объектов в сельской местности особенно важно, поскольку людям необходимо создать условия для занятия физкультурой и спортом и популяризировать среди населения здоровый и активный образ жизни.

Площадка в Бараках предназначена для игры в гандбол, мини-футбол, волейбол и баскетбол. В Красном Эхе площадку планируют использовать летом для мини-футбола, волейбола и баскетбола, зимой - для игры в хоккей, фигурного и массового катания на коньках. Торжественное открытие спортивных объектов планируется приурочить к предстоящему Всероссийском Дню физкультурника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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