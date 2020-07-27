В Муроме чиновница местной администрации и директор муниципального предприятия "Рынок" обвиняются в мошенничестве

27 Июль 2020 2020-07-27T15:11:23+03:00

А председателя комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром Анну Шишкину еще и будут судить за превышение должностных полномочий

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В суд передано дело, которое вели совместно региональный Следком и областная прокуратура. В превышении должностных полномочий и мошенничестве обвиняется председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром Анна Шишкина. Также в мошенничестве обвиняется директор муниципального рынка Виктор Павлов.

По версии следствия оба вышеупомянутых лица в разное время требовали от одной предпринимательницы деньги. Так, Анна Шишкина делала это в период с сентября 2017 по октябрь 2019 года. По оценкам следствия, предприниматель, единственным источником дохода которого является прибыль от реализации продукции, в указанный период передала чиновнице не менее половины заработанных средств. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей, которые обвиняемая тратила на нужды администрации.

Осенью 2019 года к этой схеме присоединился директор МУП округа Муром «Рынок» Виктор Павлов. В октябре он потребовал с этого же предпринимателя 110 тысяч рублей за предоставление торгового места и беспрепятственное осуществление деятельности, но уже на другой точке. 4 октября он получил от предпринимателя часть оговоренной суммы.

Следком сообщает, что вину в совершении преступления обвиняемые признали полностью, в содеянном раскаялись.

ИСТОЧНИК KP.RU