Почти 4 тысячам семей Владимирской области, воспитывающих детей-инвалидов, предложат новые формы соцподдержки

27 Июль 2020 2020-07-27T14:58:28+03:00

Среди них предоставление услуг кратковременного присмотра за несовершеннолетними

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Во Владимирской области выделено 12,4 млн рублей на новые формы поддержки 3,5 тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, и 400 малообеспеченных семей.

Речь идет о:

– предоставлении услуг кратковременного присмотра за детьми-инвалидами (будут привлекать волонтёров из числа студентов психолого-педагогического профиля);

– проведении реабилитационных мероприятий для детей с расстройством аутистического спектра и синдромом Дауна в домашних условиях;

– социальном сопровождении семей, заключивших социальный контракт на развитие собственного бизнеса;

– содействии родителям (законным представителям), которые лишились работы и нуждаются в переобучении;

– профориентации и обучении детей финансовой грамотности;

– «Семейных программах выходного дня»;

– развитии «Пунктов проката» для предоставления детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья технических средств реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем.

ИСТОЧНИК KP.RU