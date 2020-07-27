Почти 4 тысячам семей Владимирской области, воспитывающих детей-инвалидов, предложат новые формы соцподдержки
Во Владимирской области выделено 12,4 млн рублей на новые формы поддержки 3,5 тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, и 400 малообеспеченных семей.
Речь идет о:
– предоставлении услуг кратковременного присмотра за детьми-инвалидами (будут привлекать волонтёров из числа студентов психолого-педагогического профиля);
– проведении реабилитационных мероприятий для детей с расстройством аутистического спектра и синдромом Дауна в домашних условиях;
– социальном сопровождении семей, заключивших социальный контракт на развитие собственного бизнеса;
– содействии родителям (законным представителям), которые лишились работы и нуждаются в переобучении;
– профориентации и обучении детей финансовой грамотности;
– «Семейных программах выходного дня»;
– развитии «Пунктов проката» для предоставления детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья технических средств реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем.
ИСТОЧНИК KP.RU