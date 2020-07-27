В Киржачском районе прикрыли виртуальные казино
Прокуратура Киржачского района выявила, что 3 сайта в интернете функционировали как виртуальное казино.
- Вход на них осуществлялся в свободной форме с формальной регистрацией, после которой возможно было принимать участие в азартных играх, делать ставки, в том числе в реальном времени (онлайн), путем пополнения счета с помощью различных платежных систем (в том числе банковскими и кредитными картами), - сообщили в областной прокуратуре. - В случае победы пользователи могли получать денежные выигрыши.
Прокурор района в судебном порядке добился признания информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной для распространения в России.
Во исполнение решений суда доступ к ним ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU