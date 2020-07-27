Во Владимире задержали четырех закладчиков наркотиков

27 Июль 2020 2020-07-27T13:59:40+03:00

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Сотрудники УНК областного УМВД задержали четверо молодых людей в возрасте от 27 до 29 лет, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Задержание проводилось сотрудниками полиции одновременно по нескольким адресам во Владимирской и Мурманской областях.

- Фигуранты, знакомые друг с другом, занимались организацией «тайников-закладок» с запрещенными веществами во Владимирской области, - сообщили в областном УМВД. - Из незаконного оборота изъято 1,71 гр. наркотического средства «а-PVP» и 1,78 гр. психотропного вещества «амфетамин».

Установлена причастность подозреваемых к совершению трех тяжких преступлений. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU