2020-07-27T13:54:14+03:00
Общество

Юные владимирцы смогут увидеть три спектакля Амурского областного театра кукол

Если, конечно, позволит эпидемиологическая обстановка в регионе
Виктория СУХОВА
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Во Владимирском областном театре кукол прошла рабочая встреча директоров Амурского областного театра кукол Лидии Потемкиной и Владимирского областного театра кукол Ирины Поповой.

В сегодняшних довольно неопределённых условиях возобновления гастрольной творческой деятельности были рассмотрены вопросы организации и проведения обменных гастролей между театрами в рамках программы «Большие гастроли», проведение которых было запланировано на конец октября – начало ноября.

В случае снятия и ослабления региональных эпидемиологических ограничений этой осенью, владимирские зрители смогут познакомиться с тремя спектаклями Амурского областного театра кукол: «Доктор Айболит», «Про Иванушку и Варварушку», «Раз ромашка, два ромашка».

В свою очередь, зрительская аудитория города Благовещенск сможет посмотреть три спектакля Владимирского областного театра кукол, а именно: «Лисичка-Сестричка и Серый волк», «Идет коза рогатая», «Хитроумный солдат»

ИСТОЧНИК KP.RU

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