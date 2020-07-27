Юные владимирцы смогут увидеть три спектакля Амурского областного театра кукол
Во Владимирском областном театре кукол прошла рабочая встреча директоров Амурского областного театра кукол Лидии Потемкиной и Владимирского областного театра кукол Ирины Поповой.
В сегодняшних довольно неопределённых условиях возобновления гастрольной творческой деятельности были рассмотрены вопросы организации и проведения обменных гастролей между театрами в рамках программы «Большие гастроли», проведение которых было запланировано на конец октября – начало ноября.
В случае снятия и ослабления региональных эпидемиологических ограничений этой осенью, владимирские зрители смогут познакомиться с тремя спектаклями Амурского областного театра кукол: «Доктор Айболит», «Про Иванушку и Варварушку», «Раз ромашка, два ромашка».
В свою очередь, зрительская аудитория города Благовещенск сможет посмотреть три спектакля Владимирского областного театра кукол, а именно: «Лисичка-Сестричка и Серый волк», «Идет коза рогатая», «Хитроумный солдат»
ИСТОЧНИК KP.RU