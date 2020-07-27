Владимирцев просят поучаствовать в "Пушистом марафоне добра"

27 Июль 2020 2020-07-27T13:49:44+03:00

Бездомные животные нуждаются в помощи Фото: Виктория СУХОВА

Он проходит в парке "Дружба"

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Парк "Дружба" и Альянс Защитников Животных — Владимир с 27 июля по 2 августа проводят благотворительную онлайн-акцию "Пушистый марафон добра".

Владимирцев просят собрать подарки для бездомных животных. Необходимы: корм (сухой, влажный, консервы для собак и кошек), шлейки , ошейники, пеленки, миски, игрушки, кошачьи переноски, крупы, лакомства.

Сбор помощи проводится ежедневно с 10.30 до 19 часов в здании Админстрации парка "Дружба" (ул. Верхняя Дуброва, д.25 "Д").

Также можно помочь, купив сувениры ручной работы. Все вырученные средства пойдут на помощь животным.

ИСТОЧНИК KP.RU