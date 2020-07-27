Владимирцев просят поучаствовать в "Пушистом марафоне добра"
Парк "Дружба" и Альянс Защитников Животных — Владимир с 27 июля по 2 августа проводят благотворительную онлайн-акцию "Пушистый марафон добра".
Владимирцев просят собрать подарки для бездомных животных. Необходимы: корм (сухой, влажный, консервы для собак и кошек), шлейки , ошейники, пеленки, миски, игрушки, кошачьи переноски, крупы, лакомства.
Сбор помощи проводится ежедневно с 10.30 до 19 часов в здании Админстрации парка "Дружба" (ул. Верхняя Дуброва, д.25 "Д").
Также можно помочь, купив сувениры ручной работы. Все вырученные средства пойдут на помощь животным.
ИСТОЧНИК KP.RU