Владимирские футболисты сыграли вничью с ярославским "Шинником"

27 Июль 2020 2020-07-27T13:37:34+03:00

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Футболисты владимирского "Торпедо" провели товарищеский матч в Ярославле с местным "Шинником".

Как сообщает официальный сайт "Торпедо-Владимир", большая часть противостояния прошла в относительно равной борьбе, с небольшим преимущество торпедовцев. Начало голевому изобилию положил Никита Кривцов. Он откликнулся на хорошую передачу Максима Сасса и очень грамотно оставил не у дел вратаря и защитников "Шинника". Так торпедовцы впервые в матче вышли вперёд.

Хозяева ответили точнейшим ударом со средней дистанции, но на перерыв подопечные Дмитрия Вязьмикина ушли, имея всё тот же перевес в один мяч. После подачи от углового флажка арбитр противостояния зафиксировал нарушение правил на Денисе Перфилове, а Дмитрий Чернухин с одиннадцатиметровой отметки был точен.

По ходу второго тайма владимирцы не раз могли увеличить своё преимущество, правда, реализовать свои моменты, в отличии от "Шинника", не смогли. И всё же за 12 минут до окончания основного времени матча Андрей Гладышев отличным ударом поразил нижний угол владений ярославцев. Казалось, что первая победа межсезонья близка, но уже в компенсированные минуты подопечные Александра Побегалова ушли от поражения.

ИСТОЧНИК KP.RU