2020-07-27T13:22:59+03:00
Звезды

Во Владимирской области появятся еще три модельные библиотеки

Каждая из них получит 5 миллионов рублей из федерального бюджета
Виктория СУХОВА
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Подведены итоги конкурсного отбора на дополнительное федеральное финансирование в рамках реализации нацпроекта «Культура» на создание модельных муниципальных библиотек.

Ещё три библиотеки из Владимирской области стали победителями конкурсного отбора. Это Красноэховская библиотека-филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района, Детская библиотека Юрьев-Польской Централизованной библиотечной системы и Центральная детская библиотека Меленковского района. Каждая из них получит 5 млн рублей из федерального бюджета на создание в 2020 году «библиотеки 21 века».

Напомним, что Владимирская область стала первым регионом в России, где в 2016 была создана модельная библиотека в посёлке Боголюбово Суздальского района. В 2019 году были модернизированы и на базе муниципальных библиотек открыты три модельные библиотеки в селе Григорьево Гусь-Хрустального района и две в Селивановском районе – детская и Центральная районная в посёлке Красная Горбатка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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