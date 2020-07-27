Владимирская команда боксеров победила нижегородцев в матчевой встрече

27 Июль 2020 2020-07-27T13:15:10+03:00

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24-го июля в Дзержинске Нижегородской области прошла матчевая встреча по боксу команд Владимирской и Нижегородской областей в честь 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Состоялись поединки среди старших юношей 2004-2005 гг.р., юниоров 2002-2003 гг.р., а также один бой провели девушки 2005-2006 гг.р.

Со счётом 6:4 победу в матчевой встрече одержала команда Владимирской области!

ИСТОЧНИК KP.RU