Владимирская команда боксеров победила нижегородцев в матчевой встрече
Матчевая встреча закончилась со счетом 6:4
фото предоставлено Федерацией бокса по Владимирской области
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24-го июля в Дзержинске Нижегородской области прошла матчевая встреча по боксу команд Владимирской и Нижегородской областей в честь 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Состоялись поединки среди старших юношей 2004-2005 гг.р., юниоров 2002-2003 гг.р., а также один бой провели девушки 2005-2006 гг.р.
Со счётом 6:4 победу в матчевой встрече одержала команда Владимирской области!
ИСТОЧНИК KP.RU