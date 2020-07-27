2020-07-27T12:47:03+03:00
Происшествия

55-летняя жительница Владимира проскочила на красный и сбила мотоциклиста

ДТП произошло на перекрестке возле дома №133 по улице Горького
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено пресс-службой областной полиции.Фото предоставлено пресс-службой областной полиции.
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В воскресенье, 26 июля во Владимире произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобиль ВАЗ и мотоцикл.

По сообщению пресс-службы областного УМВД, авария произошла в 11.55 у дома №133 по улице Горького. 55-летняя женщина ехала на автомобиле ВАЗ и решила проскочить перекресток, когда уже начал мигать светофор. В итоге, проехала она по предварительным сведениям от очевидцев уже на красный и врезалась в мотоцикл, которым управлял 48-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла направлен на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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