2020-07-27T11:43:12+03:00
Происшествия

Жительница Александрова сдавала в ломбард краденые украшения

Ее подозревают в сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем
Ирина Мальцева
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Жительница Александрова обратилась в полицию, сообщив о пропаже золотых украшений из квартиры. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские нашли ломбард, куда сдавали ювелирные изделия. Как оказалось, их принесла туда девятнадцатилетняя местная жительница. Девушке сдать украшения предложил друг и незнакомая ей молодая женщина. Молодая александровка знала, что ювелирку украла незнакомка у своей родственницы, но неоднократно сдавала украшения, получая за это вознаграждение. Сейчас в отношении молодой девушки возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое ей грозит – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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