2020-07-27T11:15:24+03:00
Звезды

В Центре ИЗО открывается выставка Виктора Дынникова

Это одно из первых мероприятий в центре после режима самоизоляции, которое пройдет не в формате онлайн
Алексей СУХОВ
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В экспозицию масштабной выставки памяти владимирского художника Виктора Дынникова войдут его произведения из семейной коллекции, а также из музейного собрания Центра пропаганды изобразительного искусства. Несмотря на снятие многих ограничений, от церемонии открытия выставки с приглашением гостей все же решено было отказаться. Для посетителей выставка будет доступна с 31 июля до 30 августа.

Виктор Дынников внес значительный вклад в развитие художественной жизни не только Владимирской области, но и за ее пределами. Его произведения находятся в собраниях Московского музея современного искусства, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Института русского реалистического искусства, Муромского историко-художественного музея, Центра пропаганды изобразительного искусства, Александровского художественного музея, Ковровского историко-художественного музея, в частных собраниях в России и за рубежом.

Цена билета: 50-100 рублей. Подробности по телефонам: 32-30-46 и 42-08-97.

ИСТОЧНИК KP.RU

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