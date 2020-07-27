Суздальчанка пытается получить деньги с бывшего работодателя

27 Июль 2020 2020-07-27T11:08:01+03:00

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Жительница Суздаля долгое время проработала в одной из местных организаций. Но однажды начальник устно сообщил ей, что по итогам инвентаризации выявлена крупная недостача. При этом каких-либо документов по итогам проведения инвентаризации и наличии недостачи ей не выдали, обо всем сообщали только на словах. По словам женщины, ей угрожало руководство компании и, под влиянием этого, она заняла деньги у знакомых и отдала из начальству. Успокоившись, суздальчанка обратилась в суд .посчитав, что деньги, которые она отдала руководству компании, являются неосновательным обогащением ответчика и должны быть у него истребованы. Рассматривать дело будут 4 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU