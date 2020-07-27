2020-07-27T09:40:19+03:00
Общество

Жители Владимирской области могут оплатить детский сад на почте

При этом сделать это можно даже на дому
Алексей СУХОВ
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Оплтаить детский сад владимирцы могут в любом почтовом отделении города, имея на руках платежный документ об оплате посещения детского сада. В подтверждение оплаты вам выдадут квитанцию.

Оплатить посещение детского сада можно и на дому с помощью почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом. Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону горячей линии Почты России 8-800-1-000-000 (звонок бесплатный) или можно сделать это при очередном визите работника почты.

Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреждение в режиме реального времени. Проведение платежа через терминал занимает несколько минут, по факту оплаты выдается чек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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