2020-07-26T18:11:10+03:00
Происшествия

В детском доме Меленковского района тушили пожар

От огня никто не пострадал
Ирина Мальцева
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Сообщение о пожаре в детском доме в поселке Ляхи Меленковского района в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило в около половины пятого вечера 26 июля. Через три минуты пожарные уже были на месте, они быстро обнаружили, что горит матрац на втором этаже в одной из комнат. Возгорание пожарные ликвидировали к 17:15. К счастью, на пожаре никто не пострадал: еще до приезда профессионалов, трое взрослых вывели из здание двадцать одного ребенка. Причина пожара пока неизвестна: ее предстоит выяснить дознавателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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