Турист из Мурома через суд вернул деньги за несостоявшийся отдых

26 Июль 2020 2020-07-26T17:42:10+03:00

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Муромлянин в октябре 2018 года через туристическое агентство – индивидуального предпринимателя – забронировал для себя и своей семьи отдых во Вьетнаме, отдав за путевку более трехсот тысяч рублей. Однако оказалось, что сеть, через которую бронировали путевку, не бронировало туры, а через две недели его исключили из реестра туроператоров. По этой причине деньги муромлянину не вернули и не выплатили страховку – ведь путевка не была оформлена, а значит, страховой случай не наступил. Чтобы вернуть деньги у туроператора мужчине пришлось обращаться в суд. И практически через два года он смог получить деньги – возмещение стоимости путевки, более 140 тысяч штрафа и компенсацию морального вреда, которую суд оценил в тысячу рублей. Туроператор обжаловал решение, но Владимирский областной суд оставил его без изменений, и житель Мурома получит свои деньги обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU