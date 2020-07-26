Во Владимирской области еще восемь человек победили коронавирус

26 Июль 2020 2020-07-26T14:57:56+03:00

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Всего за время пандемии 5462 человека заболели новой коронавирусной инфекцией, больше всего во Владимире- 941. 5111 пациентов с коронавирусом в регионе уже выздоровели, в том числе за 25 июля – восемь человек. 124 человека умерли от коронавируса во Владимирской области, в том числе один скончался вчера, 25 июля. В областной администрации отмечают, статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. При этом владимирцев продолжают тестировать на коронавирус, проведено 153415 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 97641 исследование).

ИСТОЧНИК KP.RU