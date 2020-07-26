Меленковца осудили за оскорбление женщины в суде

26 Июль 2020 2020-07-26T12:14:51+03:00

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В сентябре прошлого года в судебном заседании в Меленковском районном суде оскорбил потерпевшую, когда она давала показания. Его предупредили о недопустимости такого поведения, но мужчину это не остановило. Оскорбления, которыми он осыпал женщину, та восприняла как унижение ее чести и достоинства, а лингвистическая экспертиза подтвердила, что выражения действительно были неприличные. Во время рассмотрения нового уголовного дела – по факту оскорбления участника судебного разбирательства – мужчина вину не признал, хотя и не отрицал, что нецензурно оскорблял пострадавшую женщину. В итоге он получил 430 тысяч часов обязательных работ, но по совокупности он получил окончательное наказание в виде двенадцать лет семь месяцев и пятнадцать дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Меленковец обжаловал приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU