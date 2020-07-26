2020-07-26T11:21:26+03:00
Происшествия

В Коврове арестовали сотрудника колонии

Мужчину подозревают в получении взятки
Ирина Мальцева
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По версии следствия, ковровчанин работал начальником цеха центра трудовой адаптации осужденных в одной из колоний региона и в октябре прошлого года получил от одного из заключенных взятку – тридцать семь с половиной тысяч рублей. Деньги осужденный пере5дал ему, чтобы получить более благоприятные условия содержания. 20 июля этого года в отношении начальника цеха возбуждено уголовное дело за получение должностным лицом взятки за незаконные действия. Следователь ходатайствовал о заключении сотрудника колонии под стражу, поскольку он мог оказать давление на осужденных, содержащихся в колонии, угрожать им или вступить в преступный сговор с ними. Оставить его под домашним арестом, по мнению следователя и прокурора тоже было нельзя: он жил вместе с супругой, которая проходила свидетелем по этому делу. В итоге, несмотря на возражения подозреваемого и его защитника, уверявших, что общаться со свидетелями он не будет, Ковровский городской суд отправил его под арест на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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