2020-07-26T10:06:51+03:00
Происшествия

Муромлянин пошел за ягодами и украл телевизор

Добычу он успел продать
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В один из июльских дней тридцапятилетний муромлянин отправился в лес за ягодами и вышел на окраину одной из деревень. Решив не ограничиваться лесной добычей, он разбил окно в одном из домов, залез туда и украл телевизор и ресивер, принадлежавшие шестидесятиоднолетней пенсионерке. Похищенное добро мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления, спрятал в лесу, а когда стемнело – вернулся за добычей. Когда его отыскали полицейские, он успел продать технику, а деньги потратить. Сейчас безработный муромлянин подозревается в краже, ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меленковца осудили за оскорбление женщины в суде
В Коврове арестовали сотрудника колонии
Муромлянин пошел за ягодами и украл телевизор
Во Владимирской области за сутки от covid-19 умерли два человека
Больше всего заболевших коронавирусом за сутки - в Ковровском районе и во Владимире
На пожаре в Суздали спасли двух человек
Владимирские абитуриенты могут отправить документы в вуз почтой
Владимирец, изуродовавший лицо женщины, отправится за решетку
Капитана пассажирского теплохода оштрафовали в Муроме
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%
В Собинском районе полностью сгорела дача, погиб 70-летний мужчина
На границе Владимирской области обнаружили африканскую чуму свиней
«Т Плюс» завершил реконструкцию горелочных устройств котельной в Юрьев-Польском
Владимирец заявил об угоне, чтобы скрыть аварию
Во Владимирской области завершено строительство двух спортивных площадок
Предлагают заменить счетчик? Проявите бдительность!
В Селивановском районе расскажут "Легенды старой скрипки"
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
Во Владимирской области открывается сезон охоты на пернатую дичь
Во Владимирской области разрешили открыть фудкорты в торговых центрах
В Гороховце пройдёт фестиваль авторской песни «Макушка лета»
Во Владимиркой области снова ожидают грозу с дождем
Во Владимире откроется несколько экспозиций в память о художнике Владимире Рузине
За владимирское "Торпедо" будет играть бывший полузащитник муромского клуба
За неделю 101 клещ покусал жителей Владимирской области
В Собинском районе частная компания огородила забором целый остров на реке Клязьма