Муромлянин пошел за ягодами и украл телевизор

26 Июль 2020 2020-07-26T10:06:51+03:00

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В один из июльских дней тридцапятилетний муромлянин отправился в лес за ягодами и вышел на окраину одной из деревень. Решив не ограничиваться лесной добычей, он разбил окно в одном из домов, залез туда и украл телевизор и ресивер, принадлежавшие шестидесятиоднолетней пенсионерке. Похищенное добро мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления, спрятал в лесу, а когда стемнело – вернулся за добычей. Когда его отыскали полицейские, он успел продать технику, а деньги потратить. Сейчас безработный муромлянин подозревается в краже, ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU