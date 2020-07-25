Больше всего заболевших коронавирусом за сутки - в Ковровском районе и во Владимире

25 Июль 2020 2020-07-25T13:58:58+03:00

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На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10 часов 25 июля лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего, по данным Роспотребнадзора по 33-региону, а именно по 5 случаев зафиксировали в Ковровском районе и во Владимире, по 4 заболевших обнаружили в Петушинском, Александровском и Юрьев-Польском районах, по 3 - в Муромском районе и Радужном, по 1 - в Суздальском, Вязниковском и Собинском районе.

Напомним, всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5433 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU