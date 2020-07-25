На пожаре в Суздали спасли двух человек

25 Июль 2020 2020-07-25T13:56:05+03:00

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В 07.01, сообщает сводка регионального МЧС, 24 июля в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в не эксплуатируемом здании - огонь разошелся в постройке по улице Ленина в Суздале.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра. В результате пожара погибших и пострадавших нет, сотрудниками МЧС спасено 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU