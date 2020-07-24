2020-07-24T17:36:10+03:00
Происшествия

Владимирец, изуродовавший лицо женщины, отправится за решетку

Он признал свою вину
Ирина Мальцева
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Жительница Владимира получила серьезные проблемы со здоровьем и обезображенное лицо после вечера со знакомым. 22 октября 2016 года пара отдыхала дома, но между ними вспыхнула ссора. И кавалер, взяв деревянный табурет, избил женщину – нанес ей несколько ударов по голове и лицу. В результате жертва получила черепно-мозговую открытую травму, инфицированные раны на лбу, перелом носа со смещением обломков. В результате ее лицо навсегда осталось изуродованным: изменилась мимика и прикус, нос и челюсть остались деформированы, сформировались рубцы. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с помощью предмета, используемого в качестве оружия, владимирец получил реальный срок. По приговору Ленинского районного суда он проведет два с половиной года в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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