Капитана пассажирского теплохода оштрафовали в Муроме

24 Июль 2020 2020-07-24T16:42:12+03:00

Изменить размер текста: A A

23 июля Муромский городской суд назначил штраф капитану, оказавшего услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Будучи капитаном-механиком теплохода, он взял группу детей покататься по Оке, при этом пассажиров набралось больше, чем могло принять судно и спасательных жилетов всем маленьким гостям не хватило. Но следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и суд прислушался к нему. В итоге капитана только оштрафовали на пятьдесят тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU