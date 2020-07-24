2020-07-24T16:42:12+03:00
Общество

Капитана пассажирского теплохода оштрафовали в Муроме

Он нарушил правила безопасности, катая детей
Ирина Мальцева
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23 июля Муромский городской суд назначил штраф капитану, оказавшего услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Будучи капитаном-механиком теплохода, он взял группу детей покататься по Оке, при этом пассажиров набралось больше, чем могло принять судно и спасательных жилетов всем маленьким гостям не хватило. Но следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и суд прислушался к нему. В итоге капитана только оштрафовали на пятьдесят тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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