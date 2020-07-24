На границе Владимирской области обнаружили африканскую чуму свиней

24 Июль 2020 2020-07-24T15:10:48+03:00

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Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что 23 июля на границе Нижегородской и Владимирской областей зафиксировали африканскую чуму свиней. Опасное заболевание обнаружили сразу в двух точках – селе Кремницкое Бутурлинского района и охотобществе «Ичкаловский центр охраны и лесоводства». Что послужило причиной вспышки болезни – сейчас выясняют, не исключено, что на это повлияло несоблюдение правил. Владимирских фермеров и хозяев домашних свинок просят не выпускать их на выгул, строго соблюдать ветеринарные правила, вовремя делать вакцинацию, а в случае заболевания – немедленно сообщать об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU