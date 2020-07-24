2020-07-24T15:00:38+03:00
Происшествия

Владимирец заявил об угоне, чтобы скрыть аварию

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы
Ирина Мальцева
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В середине июля тридцатитрехлетний владимирец обратился в полицию, заявив, что его машину угнали от магазина на улице Энергетиков в микрорайоне Энергетик областной столицы. Однако, как сообщили в УМВД России по Владимирской области, угона не было: мужчина, заявив о несуществующем преступлении, пытался избежать административной ответственности за совершенное им в этот день дорожно-транспортное происшествие. Попав в аварию, он бросил автомобиль в поле в Юрьевце, а потом на попутках добрался к другу в Энергетик. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за ложный донос, он может провести за решеткой два года – это максимальное наказание, предусмотренное этой статьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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