2020-07-24T14:55:32+03:00
Спорт

Во Владимирской области завершено строительство двух спортивных площадок

Одна находится в деревне Бараки, вторая - в поселке Красное Эхо
Алексей СУХОВ
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предоставлено АВО.предоставлено АВО.
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Две площадки для занятий игровыми видами спорта построены в деревне Бараки Судогодского района и посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта «Демография». Их торжественное открытие планируется приурочить к предстоящему Всероссийскому Дню физкультурника.

Площадка в Бараках предназначена для игры в гандбол, мини-футбол, волейбол и баскетбол. В Красном Эхе площадку планируют использовать летом для мини-футбола, волейбола и баскетбола, зимой – для игры в хоккей, фигурного и массового катания на коньках.

В июне на итоговом заседании коллегии Министерства спорта России глава ведомства Олег Матыцин назвал Владимирскую область одной из лучших по реализации проекта "Спорт – норма жизни" в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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