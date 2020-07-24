2020-07-24T14:03:23+03:00
Звезды

В Селивановском районе расскажут "Легенды старой скрипки"

В Красной Горбатке выступит известный скрипач Михаил Трояновский
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области и соседних регионах пройдут уникальные концерты музыкально-просветительского проекта «Легенды старой скрипки».

В концертах примет участие известный скрипач, педагог, лектор-искусствовед Михаил Иосифович Трояновский. Вместе с ним в выездных выступлениях гости услышат концертмейстера, лауреата всероссийских конкурсов Евгению Горячкину и музыканта Татьяну Капитанову.

Выездные встречи-лекции пройдут в городах и населенных пунктах Владимирской области и будут совершенно бесплатными.

Каждый авторский концерт-лекция имеет свою тему, своих героев и свою музыкальную программу: Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари; Путешествие в музыкальную Вену; Дворцовая музыка эпохи Екатерины Второй.

И первая такая встреча состоится в Центре ВРОД "Мой адрес" уже 30 июля по адресу: Владимирская область, Селивановский район, Красная Горбатка, ул. Станко, д. 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирец, изуродовавший лицо женщины, отправится за решетку
Капитана пассажирского теплохода оштрафовали в Муроме
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%
В Собинском районе полностью сгорела дача, погиб 70-летний мужчина
На границе Владимирской области обнаружили африканскую чуму свиней
«Т Плюс» завершил реконструкцию горелочных устройств котельной в Юрьев-Польском
Владимирец заявил об угоне, чтобы скрыть аварию
Во Владимирской области завершено строительство двух спортивных площадок
Предлагают заменить счетчик? Проявите бдительность!
В Селивановском районе расскажут "Легенды старой скрипки"
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
Во Владимирской области открывается сезон охоты на пернатую дичь
Во Владимирской области разрешили открыть фудкорты в торговых центрах
В Гороховце пройдёт фестиваль авторской песни «Макушка лета»
Во Владимиркой области снова ожидают грозу с дождем
Во Владимире откроется несколько экспозиций в память о художнике Владимире Рузине
За владимирское "Торпедо" будет играть бывший полузащитник муромского клуба
За неделю 101 клещ покусал жителей Владимирской области
В Собинском районе частная компания огородила забором целый остров на реке Клязьма