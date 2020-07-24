В Селивановском районе расскажут "Легенды старой скрипки"

24 Июль 2020 2020-07-24T14:03:23+03:00

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Во Владимирской области и соседних регионах пройдут уникальные концерты музыкально-просветительского проекта «Легенды старой скрипки».

В концертах примет участие известный скрипач, педагог, лектор-искусствовед Михаил Иосифович Трояновский. Вместе с ним в выездных выступлениях гости услышат концертмейстера, лауреата всероссийских конкурсов Евгению Горячкину и музыканта Татьяну Капитанову.

Выездные встречи-лекции пройдут в городах и населенных пунктах Владимирской области и будут совершенно бесплатными.

Каждый авторский концерт-лекция имеет свою тему, своих героев и свою музыкальную программу: Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари; Путешествие в музыкальную Вену; Дворцовая музыка эпохи Екатерины Второй.

И первая такая встреча состоится в Центре ВРОД "Мой адрес" уже 30 июля по адресу: Владимирская область, Селивановский район, Красная Горбатка, ул. Станко, д. 7.

ИСТОЧНИК KP.RU