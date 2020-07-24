Во Владимирской области разрешили открыть фудкорты в торговых центрах
В связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу:
– организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное профессиональное образование взрослых, – в очном режиме;
– предприятий общественного питания и фудкортов в непродовольственных торговых центрах.
Условием для открытия является соблюдение в них санитарных норм, установленных Роспотребнадзором.
При этом на территории торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами, сохраняется запрет деятельности досуговых и развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых зон, мест отдыха (включая лавки, стулья и т.д.), вейдинговых аппаратов; а также проведения массовых мероприятий и промоакций.
ИСТОЧНИК KP.RU