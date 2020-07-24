2020-07-24T13:35:11+03:00
Общество

Во Владимирской области разрешили открыть фудкорты в торговых центрах

Также возобновляют работу организации дополнительного профобразования
Виктория СУХОВА
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В связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу:

– организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное профессиональное образование взрослых, – в очном режиме;

– предприятий общественного питания и фудкортов в непродовольственных торговых центрах.

Условием для открытия является соблюдение в них санитарных норм, установленных Роспотребнадзором.

При этом на территории торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами, сохраняется запрет деятельности досуговых и развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых зон, мест отдыха (включая лавки, стулья и т.д.), вейдинговых аппаратов; а также проведения массовых мероприятий и промоакций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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