2020-07-24T13:25:28+03:00
Общество

В Гороховце пройдёт фестиваль авторской песни «Макушка лета»

Он состоитсяс 7 по 9 августа
Виктория СУХОВА
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В Гороховце уже в одиннадцатый раз пройдёт фестиваль «Макушка лета». Участниками фестиваля станут сотни активных и творческих людей всех возрастов, молодые семьи, любители активного отдыха на природе и туристические группы.

География участников представляет более 15 городов ЦФО, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир, Рязань, Гороховец и другие.

В программу фестиваля традиционно войдёт 3 блока: песенный, эколого-туристический и спортивно-развлекательный.

Песенный блок в очередной раз станет самым насыщенным. В него войдут костровые песни, конкурсная программа для молодых авторов и исполнителей и Большой фестивальный концерт с участием приглашённых артистов.

Также участников будут ждать экскурсии по Гороховцу, интерактивный квест «Здесь родился Штирлиц». Спортивно-развлекательное направление в свою очередь включит в себя подвижные и интеллектуальные игры, различные соревнования и кинопоказ. Одним из уже традиционных и полюбившихся развлечений станет «Дог-шоу» — конкурс с участием домашних питомцев и их хозяев.

В связи с коронавирусом фестиваль пройдёт на новой площадке - с видом на Гороховец. За новостями фестиваля можно следить на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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