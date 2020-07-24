2020-07-24T13:21:10+03:00
Происшествия

Во Владимиркой области снова ожидают грозу с дождем

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером на территории Владимира и по области ожидается гроза с дождём.

При грозе порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с.

Данные погодные условия могут стать причиной возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и обрывом линий электропередач, а также линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и деревьев, нарушением в работе водоотводящих систем.

Жителям региона рекомендуют не выходить на улицу, по возможности не оставлять транспортное средство под рекламными конструкциями и деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирец, изуродовавший лицо женщины, отправится за решетку
Капитана пассажирского теплохода оштрафовали в Муроме
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%
В Собинском районе полностью сгорела дача, погиб 70-летний мужчина
На границе Владимирской области обнаружили африканскую чуму свиней
«Т Плюс» завершил реконструкцию горелочных устройств котельной в Юрьев-Польском
Владимирец заявил об угоне, чтобы скрыть аварию
Во Владимирской области завершено строительство двух спортивных площадок
Предлагают заменить счетчик? Проявите бдительность!
В Селивановском районе расскажут "Легенды старой скрипки"
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
Во Владимирской области открывается сезон охоты на пернатую дичь
Во Владимирской области разрешили открыть фудкорты в торговых центрах
В Гороховце пройдёт фестиваль авторской песни «Макушка лета»
Во Владимиркой области снова ожидают грозу с дождем
Во Владимире откроется несколько экспозиций в память о художнике Владимире Рузине
За владимирское "Торпедо" будет играть бывший полузащитник муромского клуба
За неделю 101 клещ покусал жителей Владимирской области
В Собинском районе частная компания огородила забором целый остров на реке Клязьма