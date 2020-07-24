Во Владимиркой области снова ожидают грозу с дождем
По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером на территории Владимира и по области ожидается гроза с дождём.
При грозе порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с.
Данные погодные условия могут стать причиной возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и обрывом линий электропередач, а также линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и деревьев, нарушением в работе водоотводящих систем.
Жителям региона рекомендуют не выходить на улицу, по возможности не оставлять транспортное средство под рекламными конструкциями и деревьями.
ИСТОЧНИК KP.RU