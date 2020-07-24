Во Владимиркой области снова ожидают грозу с дождем

24 Июль 2020 2020-07-24T13:21:10+03:00

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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером на территории Владимира и по области ожидается гроза с дождём.

При грозе порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с.

Данные погодные условия могут стать причиной возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и обрывом линий электропередач, а также линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и деревьев, нарушением в работе водоотводящих систем.

Жителям региона рекомендуют не выходить на улицу, по возможности не оставлять транспортное средство под рекламными конструкциями и деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU