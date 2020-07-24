Во Владимире откроется несколько экспозиций в память о художнике Владимире Рузине

24 Июль 2020 2020-07-24T13:17:56+03:00

Они будут работать в "Палатах" и Центре ИЗО

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В Музейном центре «Палаты» 25 июля откроется выставка «Памяти Мастера и Друга», посвященная народному художнику Владимиру Рузину. Она будет работать до 13 сентября. Вход на выставку по бесплатным билетам.

Несколько графических произведений Владимира Рузина размещено в холле Центра пропаганды изобразительного искусства. Экспозиция памяти художника будет демонстрироваться до 30 августа.

Напомним, художник-график, Народный художник Российской Федерации Владимир Иванович Рузин умер 16 июля, накануне своего 72-го дня рождения.

Рузин был одним из самых известных владимирских мастеров графики, профессором кафедры изобразительного искусства института искусств Владимирского государственного университета. С 1978 года и до последнего времени время работал на кафедре «Изобразительное искусство» ВлГУ в мастерской эстампа. Был постоянным участником республиканских, всероссийских, всесоюзных и международных выставок. Его цветные гравюры находятся в музеях и картинных галереях России и в частных собраниях за рубежом. Его персональные выставки проходили в городах Владимирской области, России, а также во многих городах Франции и Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU