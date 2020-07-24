2020-07-24T13:10:23+03:00
Спорт

За владимирское "Торпедо" будет играть бывший полузащитник муромского клуба

С ним уже подписали контракт
Виктория СУХОВА
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Руководство владимирского «Торпедо» подписало контракт с полузащитником Никитой Кривцовым.

Никита родился 18 августа 2002 года в Дзержинске (Нижегородская область), где и начинал заниматься футболом. В прошлом сезоне новичок чёрно-белого коллектива был заявлен за ФК «Муром».

Что касается муромского клуба, то он активно пополяется новыми игроками: семь футболистов перешли из ФК "Смоленск" - Даниил Маругин, Антон Казанский, Иван Рапаков, Максим Джеймс Акале, Максим Стогов, Григорий Миносян, Владислав Давыдов. Защитник Павел Кобзев предыдущие два сезона провел в ФК «Ротор-2» группы «Центр» ПФЛ, а вратарь Алексей Березин провел матчи за «Рубин-2», смоленский «Днепр», молодежную команду тульского «Арсенала», белорусский «Днепр» из Могилева и ФК «Рязань».

ИСТОЧНИК KP.RU

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