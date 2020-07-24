За неделю 101 клещ покусал жителей Владимирской области

На 24 июля во Владимирской области зарегистрирован 101 человек, обратившийся в больницы в связи с присасыванием клещей, среди них 18 детей. Наибольшее количество обращений зарегистрировано во Владимире, в Александровском и в Гусь-Хрустальном районах.

- Лабораторно исследован 41 клещ, снятый с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.