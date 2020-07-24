2020-07-24T11:19:22+03:00
Общество

В областной психиатрической больнице №2 не работали извещатели пожарной сигнализации

А также не было проектной документации на систему эвакуации на случай пожара
Алексей СУХОВ
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Суздальская межрайонная прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности в областной психиатрической больнице №2. Причем, учреждению давался год на их устранение, однако этого не было сделано.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, нарушения нашли в больнице еще в марте 2019 года. В больнице не работали извещатели, кабельные линии в тринадцати отделениях, проектная документация на автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией не разработана. Тогда прокуратура потребовала устранить все это до 1 марта 2020 года. Но к этому сроку ничего сделано не было. Причиной в больнице назвали нехватку средств и отсутствие финансирования со стороны учредителя - департамента здравоохранения.

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием обязать больницу провести работы по замене извещателей и кабельных линий, разработать проектную документацию на автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией. Суд иск удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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