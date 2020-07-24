Иностранец, незаконно пересекший границу, совершил несколько преступлений во Владимире

24 Июль 2020 2020-07-24T10:19:17+03:00

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Двадцати шестилетний уроженец одной из центрально-азиатских республик незаконно жил в России с декабря 2017 по май 2018 года, но потом его депортировали, запретив въезд в страну на пять лет. Мужчину это не остановило и в сентябре 2018 года он изменил свои паспортные данные. А потом пересек границу в Астраханской области и приехал во Владимир, где, как отмечают в региональном УФСБ, совершил ряд уголовных преступлений. В феврале этого года в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы, а в июле вынесен приговор. Теперь он проведет восемь месяцев в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU