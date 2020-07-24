2020-07-24T09:32:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров

Он продлится до 9 августа
Ирина Мальцева
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Губернатор Владимир Сипягин вновь продлио режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Несмотря на переход на второй этап снятия "коронавирусных" ограничений, они по-прежнему могут сходить с магазин или аптеку, выгулять собаку около дома или обратиться в поликлинику. В таком режиме им предстоит жить до начала августа. Вместе с тем в регионе продолжают снимать ограничения. Главный санитарный врач области Татьяна Данилова разрешила с 27 июля учреждениям соцзащиты вновь принимать новых пациентов и переводить из в другие учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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