2020-07-24T08:58:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимирская область перешла на второй этап снятия ограничений

В Администрации Владимирской области уже готовят соответствующее Постановление
Алексей СУХОВ
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23 июля во Владимирской области открыли не только детские сады, но и перешли ко второму этапу снятия ограничений. Об этом написал у себя в Инстаграме губернатор Владимир Сипягин.

"Мы переходим ко второму этапу снятия ограничении , установленных для предотвращения распространения COVID-19. Вчера вечером после получения соответствующих рекомендации от главного санитарного врача области я дал поручение своему первому заместителю Александру Ремига @remiga.aleksander подписать необходимыи указ".

Напомним, что на сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ еще в начале этой недели Владимирская область имела в статусе второй этап снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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