2020-07-23T19:49:48+03:00
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Во Владимирской области с 24 июля открывают детские сады

Но сами детки пойдут туда, скорее всего, с 27-го числа
Алексей СУХОВ
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Губернатор Владимир Сипягин, буквально атакованный родителями 22 июля во время прямой линии в социальных сетях вопросами про открытие детских садов, опубликовал в своем инстаграме под вечер 23 июля сообщение о том, что их откроют уже в пятницу, 24-го числа.

"По моему поручению первым заместителем губернатора Александром Ремига будет подписан указ об открытии детских садов с 24 июля. Сегодня в ответ на мои обращения в адрес главного санитарного врача области Татьяны Даниловои от нее поступило письмо с рекомендациями открыть детские дошкольные учреждения с условием соблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требовании . Друзья, я все время после перехода к первому этапу снятия ограничении вместе с вами ждал этого события. Очень рад, что родители будут спокои ны за детеи , находясь на работе, а наша ребятня увидится со своими друзьями. Видел, как мои сын скучал по общению со сверстниками, по активности, которую организуют им воспитатели".

В инстраграме это сообщение вызвало бурную реакцию. Большинство отписавшихся просто счастливы, хотя есть и те, кто задается вопросом, что изменилось за последние сутки. Ведь еще 22 июля Владимир Сипягин говорил, что пока говорить об открытии садов преждевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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