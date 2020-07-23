2020-07-23T17:41:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области разрешили проводить культурно-просветительские мероприятия на свежем воздухе

Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор
Ирина Мальцева
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В регионе продолжают снимать «коронавирусные» ограничения. Соответствующие изменения внесены в указ Губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Теперь на свежем воздухе можно проводить культурно-просветительские мероприятия – например, лекции или кинопоказы. Естественно, при этом нужно соблюдать ограничения. При проведении культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение социальной дистанции между участниками не менее полутора метров. Также организаторы и участники мероприятий обязаны соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, использовать антисептики, медицинские маски и перчатки. Изменения в указ вступят в силу в ближайшее время - после их опубликования на Официальном интернет-портале правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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