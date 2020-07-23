Владимирская школьница сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов

23 Июль 2020 2020-07-23T17:32:05+03:00

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136 владимирских выпускников в этом году сдавали единый государственный экзамен по литературе, 13 из них – 10% - набрали 80-99 баллов, у одиннадцатиклассница из школы №37 получила сто баллов. Информатику сдавали 238 выпускников, «стобалльниками» по этому предмету стали двое учеников школ №№ 3 и 25, а 65 человек (27%) получили результат 80 баллов и выше. География привлекла только двадцать владимирских выпускников, шестеро (30%) из них справились с экзаменом на 80 баллов и выше. А ученик школы № 22 сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов. В этом году школьники сдавали только профильный ЕГЭ по математике, его выбрали 916 ребят, из которых 863 — выпускники 2020 года. 57 экзаменуемых (6%) получили больше 80 баллов. Больше всего «стобалльников» было по русскому языку - восемь выпускников школ №№ 3, 10, 25 и 36 получили высший балл. Правда, это может объясняться и тем, что русский язык стал самым массовым экзаменом: во Владимире его сдали 1631 человек, из них 1563 школьника — выпускники 2020 года. 592 из них (36%) справились с экзаменом на 80 баллов и выше. Напомним, сегодня, 23 июля, завершается основной период сдачи ЕГЭ. Для учеников, которые не смогли сдать ЕГЭ в основные даты по уважительным причинам, а также из-за совпадения дат проведения ЕГЭ по выбранным предметам, предусмотрены резервные дни сдачи ЕГЭ: 24 июля - по всем предметам, за исключением русского и иностранных языков, и 25 июля – по всем предметам. Если и в этом случае сдать экзамен по уважительным причинам у ребят не получится, сдать ЕГЭ можно в дополнительные дни: 3 августа - география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел "Говорение"), биология, история, 5 августа – русский язык, 7 августа – обществознание, химия, физика, иностранные языки (письменная часть), математика профильного уровня. 8 августа — резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU