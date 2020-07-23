2020-07-23T17:04:31+03:00
Происшествия

Владимирца Петра Мельникова экстрадировали в Россию из Литвы

Он находился в международном розыске с лета 2018 года
Ирина Мальцева
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Петр Мельников обвиняется в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. По версии следствия, с января 2010 года по январь 2014 Петр Мельников, работавший на владимирском предприятии, изготовил сбыл распоряжения о переводе денег и документов, нужные для неправомерного приема и выдачи крупной суммы – более 513 миллионов рублей. Чтобы скрыть преступную схему, члены преступной группы производили транзитное перечисление денег по фиктивным сделкам, чтобы потом обналичить средства через счета юридических лиц и компаний. Как сообщают в Генеральной прокуратуре РФ, такая схема использовалась, чтобы скрыть незаконную деятельность тех, кто пользовался услугами по обналичиванию денег, отдавая за это от 2,2 до 3% от суммы. Когда возбудили уголовное дело, Петр Мельников скрылся заграницей, в июле 2018 года его объявили в международный розыск. В октябре того же года его обнаружили в Литве, Генпрокуратура направила запрос о его выдаче, который и удовлетворили в июле. Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России владимирец экстрадирован на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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