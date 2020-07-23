2020-07-23T16:17:07+03:00
Происшествия

Владимирец украл два велосипеда, чтобы кататься

Найти его помогли записи видеокамер
Ирина Мальцева
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Два велосипеда, стоивших в общем одиннадцать тысяч рублей, украли из кладовки на первом этаже многоэтажки на улице Василисина областного центра. Злоумышленника не остановил замок – он просто взломал дверь. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, установить приметы подозреваемого и найти его помогли записи с камер видеонаблюдения. Как выяснилось, сорока шестилетний владимирец случайно оказался в высотке, где увидел закрытую кладовку. Взломав ее, он утащил два велосипеда. Продавать их житель областного центра не планировал, хотел кататься сам и хранил на лестничной клетке около своей квартиры. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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