Муромлянин, незаконно обвиненный в преступлении, получил компенсацию

23 Июль 2020 2020-07-23T14:49:47+03:00

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Муромлянин стал жертвой незаконного уголовного преследования. Во время следствия мужчина находился под стражей, но потом постановлением суда в отношении него было прекращено уголовное дело в виду отказа государственного обвинителя от предъявленного обвинения за отсутствием состава преступления. Также суд признал за ним право на реабилитацию. Как отмечал сам мужчина, ставший жертвой несправедливого обвинения, уголовное преследование в отношении него длилось долгое время, он испытывал нравственные страдания под стражей, в отношении него распространены порочащие его честь и достоинство сведения о преступной деятельности. Свои страдания он оценил в миллион рублей. Однако представитель Министерства финансов Российской Федерации посчитал, что мужчина не доказал, что пострадал на заявленную сумму, а прокуратура, наоборот, поддержала истца. В итоге Муромский городской суд назначил ему компенсацию – сорок пять тысяч рублей. Муромлянин обжаловал это решение, но Владимирский областной суд оставил сумму без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU